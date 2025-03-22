Франция призывает ЕС применить торговые санкции против США в ответ на пошлины

Французские власти предлагают Евросоюзу впервые рассмотреть возможность использования «самого мощного» торгового инструмента против США, если Вашингтон введет новые пошлины на европейские товары, сообщает «Коммерсантъ».
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