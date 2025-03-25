Nikkei: Dongfeng, GAC и BYD начали встраивать DeepSeek в свои автомобили

Китайские автопроизводители активно внедряют в свои транспортные средства технологии искусственного интеллекта, такие как DeepSeek, понимая, что программные возможности играют важную роль для покупателей наряду с дизайном и техническими характеристиками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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