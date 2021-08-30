Перестань быть милой. Синдром хорошей девочки

Позитив для оптимистовПолитикаПерестань быть милой. Синдром хорошей девочки Добрый день мои дорогие читательницы и читатели. Сегодня я хочу поговорить о синдроме хорошей девочки.Вернуться к статье102НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyЕсли вы спросите у мужчины, чего хочет женщина, оптимист непременно обрадуется. Известно чего, мужика хорошего! А пессимист и нытик начнет ворчать, загибая пальцы: денег, ресторан, шубу… Я же, как человек, знающий немало о женских проблемах, отвечу так. Большая беда многих женщин состоит в том, что они сами не знают, чего хотят. Привычка распознавать собственные желания у них не развита. И задумываться над собственными потребностями их никто особенно не учил. Кто виноват? Общение с детьми в наши дни часто строится по принципу «мама лучше знает». Это касается не только каких-то сложных вопросов, с которыми детский мозг так просто не разберется. Но и самых простых: надевать ли шапку, что есть на завтрак, когда ложиться спать и когда вставать. Мамы (и папы, и бабушки) предпочитают решать это за нас, и только самые терпеливые позволяют детям исследовать окружающую среду самостоятельно. В школе ситуация если и меняется, то в худшую сторону. Потому что из рук нетерпеливых родителей мы попадаем в руки нетерпеливых авторитарных учителей, у которых тоже слишком мало времени и слишком много дел для того, чтобы работать с каждым индивидуально. В школе больше всего ценятся послушные дети. Из этих чудесных тихих детей, никому не доставляющих хлопот, потом вырастают послушные взрослые, вообще не различающие собственных целей, задач и желаний, а подменяющих любым доступным суррогатом. Например, желаниями близкого человека, желаниями большинства и беспокойством о том «что люди скажут». И вот женщина обнаруживает, что большую часть своего дня она тратит на других. А тех жалких минут, которые остались на себя, не хватает даже на то, чтобы сварить кофе. Иногда бывает и другой вариант. Амбициозная «хорошая девочка» - отличница кладет жизнь на создание эдакой «стены почета», состоящей из кубков, дипломов и грамот. А сама страдает от усталости, бессонницы и приступов апатии – ведь свои собственные желания и мечты она подменила шоколадными медалями. Как понять, что это происходит с тобой? Симптомов у этой беды несколько. Как правило, человек, не имеющий собственных желаний, быстро берется окружающими в оборот, и становится всем должен. Друзья, коллеги и члены семьи привыкают к тому, что он все везет на себе, и радостно пользуются, практически ничего не отдавая взамен. Вслед за этим приходит истощение, усталость. В неудачном высасывающем энергию браке многие женщины буквально физически тают. Кроме того, человек, не имеющий собственных желаний, становится мягоньким, податливым, внушаемым. Им очень легко манипулировать, используя чувство долга или чувство вины, требуя благодарности за прошлые заслуги или нажимая на жалость. Если женщина чувствует, что она вечно недотягивает до идеала, вечно перед кем-то виновата – скорее всего, это оно. С другой стороны, такой человек привык чересчур обращать внимание на моду, сплетни и чужое мнение. Он как будто ищет глазами невидимого учителя, который подтвердит: то, что ты делаешь, правильно. Причем чаще всего человечеству наплевать на страдальца, и неодобрительный взгляд общественности существует только в его голове. Тревожность, апатия, вялость и постоянная нехватка личного времени и пространства дополняют картину. Что делать?NatalyЧто делать, поняв, что тебя в твоей жизни осталось совсем немного? Как вернуть себе право на желания, собственным мечтам придать силу и высоту, а жизни – вкус? Хорошая новость состоит в том, что орган, отвечающий за распознание женских потребностей тренируется, как любой другой. Как большой путь начинается с малого шага, так и путешествие в страну собственных желаний можно начинать постепенно. Входить в них, как осторожный человек входит в холодную воду. Для начала отказать наглому коллеге, который решил взять да и перебросить на тебя большую часть работы. Потом – приучить-таки домашних мыть за собой посуду, а не оставлять в мойке сюрпризы для мамы. А в итоге вообще начать выбрасывать из жизни все, что жрет больше энергии, чем дает. Это касается и работы, на которой вечный стресс, а денег, получаемых от которой едва хватает на выживание. И отношений, в которые, чтобы они продолжались, надо вкладывать, вкладывать и вкладывать. И дружбы, которая существует только пока ты удобна и выгодна… Кстати, хочу заметить, что смысл этой тренировки вовсе не в том, чтобы стать бесчувственным эгоистом, манипулятором и социопатом. А чтобы четко различать, где я и мои потребности, а где навязанные мне миром запросы, тратить энергию на реализацию которых не очень-то и хотелось. Не в том, чтобы игнорировать желания близкого, а чтобы понимать, были ли это его желания, или твои. Да и в конце концов в том, чтобы попробовать эту жизнь на вкус – ведь откусить кусочек чего либо можно только после того, как этого искренне захотелось…NatalyНаткнулась на детальное описание роковой женщины, составленное каким-то мужчиной. Крепко задумалась. - 1. Оказывается, роковая женщина должна быть нежной, приветливой и милой, а не раскованной и инициативной. Иначе мужчина не будет рассматривать ее для серьезных отношений! Примечательно даже не то, что «милая и приветливая», а что с самого начала текста роковая женщина всем должна. - 2. Роковая женщина должна выглядеть эффектно, знать, как подчеркнуть свою красоту, быть стильной и привлекающей взгляды. Тогда мужчине будет приятно появляться с ней в обществе. А там и до отношений недалеко! - 3. Роковая женщина не ведет себя дерзко, не вступает в конфликты и не отстаивает свои интересы. Иначе мужчина испугается, и женщина останется без отношений! - 4. Роковая женщина не показывает, что больше всего на свете она хочет замуж. Не заводит неудобных разговоров, не требует серьезных отношений. Приучает к себе мужчину осторожно и постепенно, используя различные хитрости. Вариант, что она не хочет замужества и сама относится к нему достаточно серьезно, чтобы не бросаться в брак, как в омут с головой, не рассматривается. - 5. Роковая женщина кажется безопасной, простой и веселой. На самом деле мужчинам нравятся совсем другие женщины, но подумавши головой, мужчина всегда решит, что ему будет лучше с женщиной попроще. С ней не так не страшно строить отношения и встречать жизненные проблемы. - 6. Конечно же, роковая женщина должна быть самодостаточной. В наше непростое время это расшифровывается довольно просто – в любой ситуации роковая женщина платит за себя сама. Если это качество у нее не очень развито, его стоит развить. Это всегда поможет в конкуренции за мужчину. - 7. Последний пункт самый сложный. Роковая женщина всячески подчеркивает важность мужчины, говоря о его способностях и возможностях. Но при этом крайне не рекомендуется что-либо у мужчины просить. Потому что иначе мужчине придется напрягаться. То есть, говорить-то она говорит, но про себя хорошо понимает, что все это иллюзия, и настоящие проблемы придется решать самой… Интересный получился список. Но только не полный. По логике, я бы дополнила его еще несколькими пунктами. - Роковая женщина подносит мужчине тапочки, когда он возвращается с работы - Роковая женщина всю ночь отгоняет от спящего мужчины мух - Роковая женщина чистит мужчине яблочко - Роковая женщина экономит на обуви и с любовью тащит из магазина тяжелые сумки, в которых что-нибудь вкусненькое - Роковая женщина испаряется в тумане, когда она надоела… Одно неясно – зачем хитренько называть «роковой женщиной» то, что раньше честно называлось «удобной женщиной». Может быть потому, что таких женщин становится все меньше и меньше, а когда потребность в них только растет? Тогда в попытках вернуть все как было и не так раскорячишься… 854 нравитсяNatalyЧасто эмансипация женщин и феминизм стали восприниматься как явления, направленные против мужчин, отбирающие у них привычные привилегии. Мол, если женщинам дали права, то у мужчин их отобрали. Но так ли это на самом деле? Может быть, стоит обратить внимание и на плюсы? - 1. У мужчин в принципе появилась возможность самостоятельно выбирать, с какой женщиной и когда вступать в отношения. Я понимаю, что богатая фантазия рисует образ расшалившегося графа в окружении крепостных актрис и многочисленной прислуги. Но по факту гораздо ближе к истине формула традиционного брака, описанная еще у Пушкина. «Мой Ваня Моложе был меня, мой свет, А было мне тринадцать лет». - 2. У мужчин появился также и выбор формы отношений. Еще несколько десятилетий назад нравы были гораздо строже. Женщины гораздо реже соглашались на совместное проживание до брака, или на так называемый «гражданский брак», который представляет собой хорошенько припудренное сожительство. Чтобы сойтись с женщиной, мужчине, скорее всего, пришлось бы жениться. Сегодня множество женщин и сами не рвутся в официальные отношения. Не нужно есть перед ЗАГСом свой паспорт. Казалось бы, повод для радости? Но некоторые граждане снова недовольны. - 3. Отношение к мужчинам, которые не вписываются в традиционные рамки, стало мягче и терпимее. Если раньше их всячески преследовали и загоняли в подполье, сажали в тюрьмы и принудительно лечили, то сейчас весь цивилизованный мир стремится к принятию индивидуальности каждого. Мужчины могут быть разными, и это прекрасно. - 4. В семье, где работают мужчина и женщина (а таких семей у нас подавляющее большинство), мужчине намного легче в психологическом плане. Ведь ответственность за добычу хлеба насущного делится на двоих, есть две зарплаты для выплаты ипотеки, и так далее. Работать на износ – это личный выбор, а вовсе не долг. - 5. Современное общество намного терпимее к мужчинам, которые оказались в роли жертвы. В традиционных патриархальных обществах таких мальчиков огромное количество. К ним применяются все виды насилия. Но сейчас, когда о насилии стали говорить, а «виноватить» жертв стали меньше, у мужчин тоже есть шанс наказать обидчика, проработать свои травмы и вернуть себе достоинство. - 6. Мужчинам вернули право на чувства, показывающие их уязвимость. Право на слезы, на слабость, на растерянность. Эмоции теперь не обязательно топить в вине, можно отнести их к психотерапевту. А не умирать от инфаркта в расцвете лет. - 7. У мужчин появилось больше разнообразия в выборе жизненной стратегии. Если раньше приписывалась строго одна роль – добытчика и защитника, то теперь существует множество альтернативных вариантов. Никого не удивить парами, в которых муж – домохозяин. А некоторая часть мужчин получила возможность выйти в декрет. Разве это не прекрасно – самому выбирать свой путь? - 8. Мужчина в любой момент может выйти из исчерпавших себя отношений и не жить с нелюбимой женой. Мужчины прошлого многое бы отдали за такую возможность, но брак был той нерушимой твердыней, сражаться с которой удавалось разве что королям. - 9. Феминизм неизменно обращает взгляд женщины к собственным возможностям и ресурсам, и уменьшает количество ожиданий от мужчины. На первый план выходят его личная привлекательность, умение общаться, личные качества. Вступить в отношения с женщиной легче, поддерживать неманипулятивные отношения проще и легче. - 10. При обсуждении гендерных проблем мужчины тоже получают некие бонусы. Постоянно увеличивается количество отцов, которые получают опеку над своими детьми. Уменьшается срок службы в армии. Появляются мужские объединения. Это все стороны одной медали – интереса общества к подобным проблемам.Nataly*Ваш мужчина напрасно потратил ваши лучшие годы, или украсил их?*** Однажды в далеком 1891 году в небольшом бразильском городке произошло важное событие. Молодую местную жительницу Марию Сеньоринью ди Лиму выдали замуж насильно. Женщина проявила характер и ушла от нелюбимого мужа, за что была отлучена от церкви и изгнана из города. И если бы речь шла о какой-то другой девушке, то это была бы очень печальная история. Но эта женщина была другой породы. Она построила себе жилище, развела огород и начала жить сама по себе. Вскоре к ней присоединились еще несколько женщин. Да, все они получили статус изгнанниц, и благопристойный граждане не хотели с ними общаться. Но они были свободны, и могли выстраивать жизнь так, как они хотят. Постепенно вокруг этого очага свободы вырос целый город без мужчин, который существует до сих пор. Сильный пол там может присутствовать только в определенные дни, а сыновья после 18-ти лет покидают матерей. Сейчас там фестивали, праздники, налаженные коммуникации и неиссякаемый поток туристов. Те, кто хотел стереть память о своенравной девушке, выгнав ее из города, сделали ее бессмертной. Хотя они ли сделали? Или она сама, отважно приняв бой? Я понимаю, как можно испортить котлеты. Забыть, что они шипят на сковородке, отвлечься на звонок, а прийти уже к уголькам. Я понимаю, как можно улучшить грибы. Пожарить их, например, с картошечкой. И посыпать это блюдо свежей зеленью. Грибы тут тоже объект пассивный. Но если говорить о женщине, то ее жизнь можно испортить только совсем радикальными способами: держать ее связанной в чулане или оставить в чужой стране без денег на пропитание, что-то такое. Во всех остальных случаях, заметим в скобках, взрослые женщины прекрасно портят себе жизнь сами. Это их собственные надежды и ожидания, родительские прошивки и детские установки не дают им увидеть выход, встать и уйти. Заставляют снова и снова танцевать на граблях. Чтобы изменить мир вокруг, нужно менять не только мужчину, хотя и его тоже. Нужно менять операционную систему, зависимую от мужчин, родителей, начальников и обстоятельств. И это как раз то, о чем и для чего я пишу (а вовсе не для того, чтобы наступить какому-нибудь мужчине на хвост). Мне в принципе не нравится пассивная позиция по отношению к миру, когда любой человек может просто прийти и что-то тебе испортить. Мне также не нравится позиция, когда женщина сидит в гнезде с открытым клювом и ждет, когда хоть кто-то положит туда червячка. Мне нравится чувствовать себя птицей, которая сама по себе может лететь, куда ей захочется, добывать тот корм, который ей нравится, бороться с хищниками и искать новые горизонты. Так что порчу и улучшаю свою жизнь я все-таки сама. Но рада, что если я открою в своем полете новую страну, мне будет, кому рассказать об этом. Мне нравится также и то, что если я вернусь домой с раненным крылом, там будет тот, кто скажет: «Не переживай, моя птичка, мы вылечим твои крылья, и ты будешь летать лучше прежнего. Не бойся, я с тобой».Nataly==""""""""Дорогая, ты не должна быть милой и послушной. Не глуши в себе любые проявления своего "Я". Хочешь кричать? Кричи. Не согласна? Говори, отстаивай свое мнение. Никогда не глотай обиду и несправедливость. Если постоянно заглушать свои эмоции, это опасно для твоей самооценки.""""""== мы, женщины настолько устали быть милыми , хорошими, послушными и очень удобными в использованииза века "ПАТРИАРХАТА" царившего на этой планете, что теперь сказали БАСТА, ХВАТИТ, лучше станем плохими/скверными но только НЕ УДОБНЫМИ для эксплуататоров мужчин, хватит кормить собой упырей вурдалаков неблагодарных и наглых оборотней манипуляторов. НЕт уж, Пусть теперь платят за все унижения и притеснения , что женщины прошлого от них поимели.... ====Если почитать современных авторов, в СССР семьи были крепче, здоровее и нравственнее, а вкуснейшая докторская колбаса росла прямо на деревьях. Люди склонны идеализировать прошлое, представляя его по фильмам типа «Москва слезам не верит». Вот основные мифы, которые мне удалось обнаружить в сети. - В СССР главой семьи всегда был мужчина. Сильный, отважный и ответственный, не то, что нынешние. Возможно, это утверждение как-то связано с ранним этапом СССР. Но если говорить о 70-80-х годах, по которым больше всего ностальгируют наши граждане, то кажется совершенно очевидным, что роль капитана семейного корабля в большинстве семей берет на себя именно женщина. Она и работает, и выполняет большую часть домашних обязанностей, и распоряжается деньгами, и воспитывает детей. Вы можете, конечно, возразить, что много работать и быть главойсемьи – это не одно и то же. Но в то же время я видела достаточно семей позднесоветского образца, где муж с готовностью выполняет указания жены. А своей задачей считает только одну – приносить зарплату. - В СССР не было домохозяек. Это сейчас женщин разбаловали, и они с удовольствием сидят дома, а мужчинам приходится напрягаться. Такое утверждение я встречаю то тут, то здесь, но факты говорят об обратном. Численно, в СССР домохозяек было не меньше, а больше, чем сейчас. Если сделать поправку на военные и послевоенные годы, в СССР могли позволить себе не работать около 10-20% женщин. Сейчас же, насколько я знаю, их только 5-6%. Хотя возмущения по поводу неработающих женщин стало не меньше, а больше. - В СССР не было нянь и помощниц по хозяйству. Женщины все успевали – не то, что нынешние. Успевали они и на работу ходить, и заготовки крутить, и детей воспитывать. И никаких домработниц и нянь не требовали. Так считают любители волшебной страны «какраньшии». Однако я знаю множество семьей, которые нанимали если не полноценную няню на зарплате, то просили знакомую, соседку, дальнюю родственницу посидеть с детьми за вознаграждение. Те же женщины, у которых не было такой возможности, и которым на свой страх и риск приходилось оставлять детей одних или в круглосуточных яслях, очень удивились бы, услышав, что помощь им была не нужно. - В СССР не было разводов, все жили долго и счастливо до конца своих дней. В том, что процент разводов из года в год только растет, часто обвиняют современное общество, феминизм и капитализм во всех его проявлениях. Мол, раньше всю жизнь жили в крепкой семье спокойно и счастливо, а сейчас… Однако я хочу напомнить, что формальная статистика разводов не всегда совпадает с истинным положением дел. Достаточно вспомнить упоминаемых в литературе «соломенных вдов», которые были женами лишь формально, а их мужья давно жили с другими женщинами. Некоторые из этих несчастных, кстати, попадали под маховик репрессий вместе с супругами, которых не видели годами, эти описания тоже можно прочитать в различных биографических книгах. Это я не говорю о людях, которые просто тихо разъезжались, поделив между собой квартиру и дачу, например. Или просто становились не супругами, а соседями на общей кухне. Какая разница, оформлен ли развод официально, если по факту он произошел? для чего в ССР нужно было бы столько инструментов давления на граждан, от профкомов до товарищеских судов? От жесткой цензуры в искусстве до законодательства, усложняющего развод?ирина Северова северова (гуляева)Что значит " мужчина испортил мне жизнь " ? Сама ему испорть , шоб мало не показалось. И все дела.NatalyНа одной свадьбе за столом разговорились три пожилые дамы. Их специально посадили рядом, чтобы они не скучали. Одна из них – научный работник, скромного вида женщина в толстых очках и с высоким пучком на затылке. Одета она была неброско, в серую вязаную кофту и болотного цвета водолазку. Но все это вместе очень гармонировало между собой, и придавало ей оттенок какого-то аскетичного благородства. Она рассказывала что-то о том, как недавно перечитала «Декамерон», и нашла в нем новые литературные оттенки и грани. Она рассказывала об этом так вдохновенно, что я невольно начала прислушиваться, иначе я бы никогда не узнала эту историю. И окружающие тоже. И когда кто-то спросил, мол, откуда вы столько знаете, то дама, улыбаясь, ответила, что прожила очень счастливую жизнь. С ней всегда была ее научная работа, в которую она была влюблена, и книги. Потом рассказ начала вторая дама. Она выглядела совсем иначе. Для свадьбы выбрала эффектное, хоть и закрытое, красное платье. Оформила элегантную стрижку легкими локонами. Деликатно подчеркнула глаза. Все вокруг делали ей комплименты – мол, вы очень похорошели. На ее лице тоже светилась улыбка. Она рассказывала о том, что недавно пережила развод. Но она не выглядела печальной или подавленной. Их пути с мужем разошлись много лет назад, а то, что было до этого – было простым соседством. Но вот сейчас они сумели договориться, решить проблемы с жильем и разойтись. Учитывая то, что дети их были уже взрослыми, расставание получилось безболезненным для всех. Однажды дама ехала с дачи, и с ней познакомился интересный мужчина примерно ее возраста. И она вспомнила о том, как приятно быть красивой свободной женщиной, за которой ухаживают. Даже если тебе 50+. Третья дама была самая старшая из них. Она была в черном костюме с эксклюзивной серебряной брошкой. А на шее был яркий шелковый платок. Дама пришла не одна, а с мужем, детьми и внуками. Она очень гордилась своей семьей, и рассказывала об успехах своих близких. О том, как они все вместе проводят время. И тоже была очень довольна жизнью. Любовалась платьем невесты, и статью жениха. И когда кто-то крикнул «горько», все три женщины улыбнулись и подняли бокалы. И от души пожелали молодым счастья. И это был главный признак того, что каждая из них была успешной в личной жизни. А других критериев этого успеха, мне кажется, и не существует.АИАлена ИвановаЕсли постоянно будешь милой,обтебя будут вытирать ноги. Еому это нужно?АИАлена ИвановаЖенщина должна быть с определенным характером,иначе она не интересна!Комментировать
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