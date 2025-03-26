В Австрии обнаружены останки мамонтов

Группа палеонтологов обнаружила в Австрии останки пяти шерстистых мамонтов. Останки мамонтов были найдены во время раскопок на участке Лангманнерсдорф, расположенном примерно в 65 километрах к западу от Вены.
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