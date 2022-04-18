Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Сколько кормушек для руководителей!!! В пенсионном льготы для разных категорий граждан, для детей, инвалидов,пенсионе...Все суммы подсчит...
  • Владимир
    Хорошая новость!Экипажи вертолето...
  • Александр Чаев
    В данное время не книги нужны Донбассу, а продукты, медикаменты, стройматериалы. Когда говорят пушки, музы молчат.Тысячи книг для ж...

В Забайкальском крае член Общественного совета приняла участие в профилактическом рейде

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Чите Елена Базаргуруева и член Общественного совета при региональном УМВД, руководитель общественной организации «Трезвое Забайкалье» Валентина Сапунова посетили семьи, состоящие на профилактических учетах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх