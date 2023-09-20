Закон и Порядок

135 692 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ратибор
    По следам мечты Зои Космодемьянской https://youtu.be/HA6JnrFY7zQ?si=VGhJcBQlT6cpkkwmВо всем мире спец...
  • Ратибор
    Может он двойной агент?)))Во всем мире спец...
  • Вячеслав
    Ни чё-ни чё, достанут наши этого черта. Он уже не жилец со своими 500 тыс. долларов.Во всем мире спец...

Не предали память предков. "Грузия отказалась праздновать День Победы 8 мая, как в ЕС"

Не предали память предков. "Грузия отказалась праздновать День Победы 8 мая, как в ЕС"

В последнее время политическая и межгосударственная ситуация в Закавказье довольно спорная. С одной стороны, из-за полностью купленного премьер-министра Армении, Никола Пашиняна, давний союзник РФ всё сильнее «соскальзывает» в прозападный лагерь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Tania Еременко
Солому надо отправить на сИлос.
Ответить
4 час.
Tania Еременко
Кантария! Браво, грузины!
Ответить
4 час.
Светлана Филатова
Ну вот надо возвращаться  в гавань!!!👍Встаньте дети встаньте вкруг ,встаньте в круг, я твой друг и ты мой друг!!!!!😍
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх