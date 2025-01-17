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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров набрал очки в 7-м матче подряд – 0+2 с «Анахаймом» за рекордные в регулярках НХЛ 27:27. У него 65 очков в 41 игре в сезоне

Форвард «Тампы» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (4:3 Б).  На счету 31-летнего россиянина стало 65 (20+45) очков в 41 игре в текущем сезоне при полезности «+12».

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