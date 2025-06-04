Управляющая компания в Петрозаводске «замазала» проблемы после критики

История дома №43 по проспекту Александра Невского получила свое продолжение. Жильцы, которые несколько месяцев обвиняли управляющую компанию ООО УО «Карельская лифтовая компания» в халатности и превращении подвала в «бомжатник», сообщили в паблике “Подслушано в ПТЗ” о первых, хоть и весьма сомнительных, результатах.