Кремль продолжит формирование команды из экс-губернаторов

Министерские должности в федеральном правительстве продолжат занимать бывшие губернаторы. 4 ноября главы сразу двух регионов — Максим Егоров и Василий Голубев — объявили об уходе со своих постов в связи с переходом на другие должности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии