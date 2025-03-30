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Тайные переговоры за спиной Москвы: Кто из "друзей" России пытается договориться с НАТО

Тайные переговоры за спиной Москвы: Кто из "друзей" России пытается договориться с НАТО

Царьград КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА Мир находится в состоянии переформатирования. Когда всё меняется, партнёры становятся оппонентами, а товарищи - неприятелями.

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Комментарии
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sobering
Мало того, &quot;Росатом&quot; на Белоярской АЭС успешно завершил испытания ядерного &quot;топлива будущего&quot;. Россия сможет обеспечить весь мир энергией из ядерных отходов практически на 1000 лет вперёд. А добыча урана для атомных станций и вооружения прекратится, т.к. его на Земле мизер. Уран будет использоваться для космоса. Тут тоже Россия впереди в создании ионного двигателя на ядерной накачке для космического буксира. Буксир уж готов в его опытной конструкции. Но пока без ионного двигателя. Концепт пока что.
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1 час.
sobering
Тебя с какой планеты притащил Незнайка на Землю? Там что, все такие безграмотные как ты?
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1 час.
s
sobering
Ты бы лучше рассказал нам как французские корабли на казахстанском уране бороздят космические просторы. Это было бы нам более пользительнее для наших смеющихся над тобой умов.
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1 час.
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