Тайные переговоры за спиной Москвы: Кто из "друзей" России пытается договориться с НАТО

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Мало того, "Росатом" на Белоярской АЭС успешно завершил испытания ядерного "топлива будущего". Россия сможет обеспечить весь мир энергией из ядерных отходов практически на 1000 лет вперёд. А добыча урана для атомных станций и вооружения прекратится, т.к. его на Земле мизер. Уран будет использоваться для космоса. Тут тоже Россия впереди в создании ионного двигателя на ядерной накачке для космического буксира. Буксир уж готов в его опытной конструкции. Но пока без ионного двигателя. Концепт пока что.