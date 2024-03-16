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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Жироны»: «Если мы не попадем в Лигу чемпионов, это будет тяжелый удар для меня. Мы заслуживаем быть там»

Тренер «Жироны»: «Если мы не попадем в Лигу чемпионов, это будет тяжелый удар для меня. Мы заслуживаем быть там»

В 29-м туре Ла Лиги каталонцы в гостях уступили «Хетафе» (0:1). «Жирона» проиграла 4 из 6 последних матчей, отстала от «Реала» уже на 10 очков и может потерять второе место по итогам тура.

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