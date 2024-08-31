Консультант посоветовала экономить на сезонных тратах для накопления средств

Необходимо оценить свой бюджет и проанализировать основные статьи расходов и доходов для выстраивания своего финансового плана, объяснила в беседе с RT финансовый консультант сервиса «Пакет» от Х5 Ольга Матвеева.
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