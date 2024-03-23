Доступ в Госдуму ограничат после теракта в «Крокусе»

Доступ в здания Госдумы решили временно ограничить после теракта в «Крокусе». Все заказанные разовые пропуска и заявки на проход в помещения организованных групп, а также заявки на проезд автомобилей будут аннулированы.
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