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Захарова: прославлением Коновальца Киев вновь доказал свою нацистскую сущность

Захарова: прославлением Коновальца Киев вновь доказал свою нацистскую сущность

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что присвоение украинской воинской части имя руководителя "Организации украинских националистов" (ОУН), Евгения (Евгена) Коновальца, власти Украины снова доказали свою "нацистскую суть".

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