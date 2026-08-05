100 ВАРИАНТОВ ПЕРЕПЛАНИРОВКИ КВАРТИРЫ (ВАРИАНТ 1/100 )

ВАРИАНТ 1/100 (перепланировка) Перед нами не просто набор комнат, а продуманный сценарий жизни, балансирующий между приватной тишиной и гостеприимным размахом, предлагая современному горожанину оптимальную формулу уюта .
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