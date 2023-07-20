Безупречный вариант для любого события и стиля.

Жакеты с годами завоевали статус базового элемента современного гардероба. Мы носим их в офис и каждый день в составе костюма или отдельно надеваем вместо платья или создаем многослойные образы.
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