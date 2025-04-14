Бастрыкин поставил на контроль вопрос о незаконных обрядах на Камчатке

Доклад о ходе проверки по факту «возможных противоправных действий мигрантов» на Камчатке запросил Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, об этом 14 апреля сообщила пресс-служба Следственного комитета России.
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