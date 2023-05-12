Любовница Романа Капаклы Татьяна Мусульбес рассказала о необычных способностях возлюбленного

Сейчас пара живет на Бали, однако индустрия красоты на острове не развита в достаточной мере. Фото: Татьяна Мусульбес/ Telegram Любовница Романа Капаклы Татьяна Мусульбес рассказала о необычных способностях, которыми обладает ее возлюбленный.