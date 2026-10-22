Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц ООО «Причал», ООО «Дальснабсервис» и ИП «Шульга» по факту растраты вверенного имущества в особо крупном размере (ст.
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