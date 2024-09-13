Константин Старыш: "Происходит грандиозная и беспрецедентная деградация демократии"

Молдова сегодня не соответствует ни одному из параметров, даже для кандидатства на вступление в Европейский союз, и решение о начале переговоров с ней и с Украиной о вступлении в ЕС было принято, чтобы воодушевить каким-то образом нынешнее руководство Украины и Молдовы, попытаться повысить авторитет властей.