Голикова наградила двух заместителей гендиректора КАМАЗа за развитие студотрядов

На Всероссийском слете студенческих отрядов вице-премьер РФ Татьяна Голикова вручила благодарственные письма двум заместителям генерального директора ПАО «КАМАЗ» — Жанне Халиуллиной и Сиреню Галиакберову.
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