Турнир претенденток. 4-й тур. Горячкина сыграет с Вайшали, Лагно встретится с Тань Чжунъи и другие партии

Турнир претенденток Торонто, Канада 4-й тур Начало партий – 21.30 по московскому времени. Екатерина Лагно (Россия) – Тань Чжунъи (Китай) Нургюл Салимова (Болгария) – Хампи Конеру (Индия) Александра Горячкина (Россия) – Рамешбабу Вайшали (Индия) Анна Музычук (Украина) – Лэй Тинцзе (Китай) Турнирное положение: Тань Чжунъи – 2,5, Горячкина – 2, Лагно, Конеру, Вайшали – по 1,5, Салимова, Музычук, Лэй Тинцзе – по 1.
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