Дайджест дня: Range Rover со статуей, калужский Haval и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Для Австралии подготовлен внедорожник Range Rover SV Orpheus, названный в честь одного из островов у побережья Квинсленда.
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