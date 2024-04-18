Нутрициолог Несвит: об усвоении белка говорит отсутствие неприятного запаха пота

На недостаток веса может указывать индекс массы тела (ИМТ) ниже 18,5. Об этом "Газете.Ru" рассказала Екатерина Несвит, врач высшей категории, нутрициолог, эксперт научного отдела Международного Института Интегративной Нутрициологии (МИИН).
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