Российские и монгольские летчики установили побратимские связи авиационных полков

Российские и монгольские летчики установили побратимские связи авиационных полков

В ходе визита российская делегация посетила авиационный полк ВВС Монголии, дислоцированный на военном аэродроме «Налайх» в городе Улан-Батор, где ранее базировалась авиационная эскадрилья ВС СССР «Монгольский арат».

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