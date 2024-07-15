Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Женщина преподала урок соседке, которая выкинула ее белье на пол из стиральной машины

Женщина преподала урок соседке, которая выкинула ее белье на пол из стиральной машины

Некоторые люди абсолютно пренебригают чужими интересами и потребностями в пользу своих собственных. Например, женщина из этой истории пошла в прачечную постирать свои вещи, но столкнулась с хамским отношением соседки.

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Комментарии
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Галина 123
Так что  у этих из &quot;рая&quot; нет собственных стиральных машин? Вот нищеброды 😊
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