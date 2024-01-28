Эксперт указал на страх ВСУ перед российскими «Солнцепеками»

Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) А1 «Солнцепек» заставили бежать с поля боя солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом, сказал специалист в области международных отношений, юрист и аналитик из Великобритании Александр Меркурис в своем блоге на YouTube в воскресенье, 28 января.