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Эксперт указал на страх ВСУ перед российскими «Солнцепеками»

Эксперт указал на страх ВСУ перед российскими «Солнцепеками»

Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) А1 «Солнцепек» заставили бежать с поля боя солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом, сказал специалист в области международных отношений, юрист и аналитик из Великобритании Александр Меркурис в своем блоге на YouTube в воскресенье, 28 января.

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