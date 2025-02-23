Трамп увидел шанс завершить конфликт Москвы и Киева «на этой неделе»

Сочувствую. Однако, наши спецслужбы научилсь сортировать народ. На российской таможне всех видят со всех сторон. Также россияне учатся доносить.

И чего? Наши спецслужбы просеют весь народ Украины и миллионов 10 отправят в Сибирь? Кстати, в чём вы мне сочувствуете?

Юрий Ильинов

" ... отправят в Сибирь?" Без проблем, можно и в другие страны. Выбор большой. В США получается, мы чем хуже? Когда Вы были на Украине, я жил в Молдавии. Неоднократно бывал в Прибалтике. Я в курсе. Не обиделся бы, если бы мне сочувствовали.