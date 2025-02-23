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Трамп увидел шанс завершить конфликт Москвы и Киева «на этой неделе»

Трамп увидел шанс завершить конфликт Москвы и Киева «на этой неделе»

Трамп увидел шанс завершить конфликт Москвы и Киева «на этой неделе» Президент США Дональд Трамп твердо уверен в возможности завершить российско-украинский конфликт на этой неделе, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает пресс-пул.

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Комментарии
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Юрий Ильинов
Сочувствую. Однако, наши спецслужбы научилсь сортировать народ. На российской таможне всех видят со всех сторон. Также россияне учатся доносить.
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15 час.
А
Александр24
И чего? Наши спецслужбы просеют  весь народ Украины и миллионов 10 отправят в Сибирь?  Кстати, в чём вы мне сочувствуете?
Ответить
13 час.
Юрий Ильинов
&quot; ... отправят в Сибирь?&quot; Без проблем, можно и в другие страны. Выбор большой. В США получается, мы чем хуже? Когда Вы были на Украине, я жил в Молдавии. Неоднократно бывал в Прибалтике. Я в курсе. Не обиделся бы, если бы мне сочувствовали.
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12 час.
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