Трамп увидел шанс завершить конфликт Москвы и Киева «на этой неделе» Президент США Дональд Трамп твердо уверен в возможности завершить российско-украинский конфликт на этой неделе, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает пресс-пул.
Трамп увидел шанс завершить конфликт Москвы и Киева «на этой неделе»
Комментарии
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Юрий Ильинов
Сочувствую. Однако, наши спецслужбы научилсь сортировать народ. На российской таможне всех видят со всех сторон. Также россияне учатся доносить.
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15 час.
А
Александр24
И чего? Наши спецслужбы просеют весь народ Украины и миллионов 10 отправят в Сибирь? Кстати, в чём вы мне сочувствуете?
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13 час.
Юрий Ильинов
" ... отправят в Сибирь?" Без проблем, можно и в другие страны. Выбор большой. В США получается, мы чем хуже? Когда Вы были на Украине, я жил в Молдавии. Неоднократно бывал в Прибалтике. Я в курсе. Не обиделся бы, если бы мне сочувствовали.
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12 час.
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