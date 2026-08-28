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Журнал «Профиль»

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ВС РФ за неделю освободили 7 населенных пунктов, сбили 5989 БПЛА и 14 ракет "Фламинго"

ВС РФ за неделю освободили 7 населенных пунктов, сбили 5989 БПЛА и 14 ракет "Фламинго"

За период с 22 по 28 августа 2026 года российские военные нанесли массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками большой дальности, поразив предприятия ВПК, портовую инфраструктуру и восемь морских судов, действовавших в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны в пятницу, 28 августа 2026 года.

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