Депутат Немкин: аферисты предлагают создать зарубежные карты через Telegram

Для оформления при этом требуется «минимальная» информация Мошенники начали предлагать создать виртуальные карты в Telegram для якобы оплаты покупок за границей и подписок на зарубежные сервисы, сообщил РИА Новости член комитета Государственной думы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.