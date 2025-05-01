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Петербургский дневник

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Депутат Немкин: аферисты предлагают создать зарубежные карты через Telegram

Депутат Немкин: аферисты предлагают создать зарубежные карты через Telegram

Для оформления при этом требуется «минимальная» информация Мошенники начали предлагать создать виртуальные карты в Telegram для якобы оплаты покупок за границей и подписок на зарубежные сервисы, сообщил РИА Новости член комитета Государственной думы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

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