Депутат Немкин: аферисты предлагают создать зарубежные карты через Telegram

Для оформления при этом требуется «минимальная» информация Мошенники начали предлагать создать виртуальные карты в Telegram для якобы оплаты покупок за границей и подписок на зарубежные сервисы, сообщил РИА Новости член комитета Государственной думы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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