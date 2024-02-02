Туристы из недружественных стран вернулись в Россию

Число туристов из недружественных стран, посетивших Россию в прошлом году, выросло вдвое по сравнению с 2022 годом, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
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