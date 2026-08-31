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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Тоттенхэм» готов купить Адарабиойо у «Челси» в случае сделки по аренде Мудрика

«Тоттенхэм» готов купить Тосина у « Челси » Адарабиойо , если им удастся заключить сделку по аренде Михаила Мудрика , пишет инсайдер Фабрицио Романо.

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