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В МИД РФ не исключили рост репрессий на Украине в случае выборов

В МИД РФ не исключили рост репрессий на Украине в случае выборов

Global Look Press/IMAGO/Emmi Korhonen Украинский президент Владимир Зеленский может начать преследовать оппонентов в случае проведения выборов главы государства в 2024 году, сообщил "Известиям" посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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