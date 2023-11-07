В МИД РФ не исключили рост репрессий на Украине в случае выборов

Global Look Press/IMAGO/Emmi Korhonen Украинский президент Владимир Зеленский может начать преследовать оппонентов в случае проведения выборов главы государства в 2024 году, сообщил "Известиям" посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.