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Гендиректор «Пари НН» о Мостовом: «Клуб делает официальное приглашение. Хоть сегодня пусть приезжает, передаст опыт. Готовы разместить, организовать комфортные условия»

Ранее новый главный тренер Саша Илич выразил готовность пригласить Мостового на стажировку в нижегородский клуб.

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