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Ученые создали единственную достоверную модель ямальского коча XVII века

Ученые создали единственную достоверную модель ямальского коча XVII века

Ученые АНО «Сибирское наследие» построили уникальную адмиралтейскую модель северорусского коча XVII века в масштабе 1:10.

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