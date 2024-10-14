Российские войска заняли новые позиции в Запорожской области, сообщил Рогов

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт – РИА Новости. Российские войска продвинулись вперёд и заняли новые позиции в селе Каменское на левом берегу Днепра Запорожской линии фронта, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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