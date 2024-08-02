Брутян показала, что делает ради детей Муцениеце — обойдет ее в суде

Актриса активно помогает Прилучному в борьбе за отпрысков. Зепюр Брутян и Павел Прилучный соцсетиВ конце августа должен состояться инициированный Павлом Прилучным суд, на котором будут присутствовать не только адвокаты, но и дети звезды «Мажора».
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