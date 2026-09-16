МЧС проверило безопасность почти 4 тысяч избирательных участков Подмосковья

В Московской области завершают подготовку экстренных служб к единому дню голосования. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
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