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Женский батальон «Птахи Мадяра» прибыл в Харьковскую область

Украинский элитный батальон операторов беспилотников «Птахи Мадяра» прибыл под Купянск Харьковской области.

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Комментарии
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Сергей Кочегаров
Очень грозное оружие... И это не спаренный максим, а сами &quot;птички&quot;, если ножки раздвинут.
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17 час.
карла карлова
Этих гнид пленными не брать,только уничтожать везде.
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16 час.
Анфиса Иванова
Ну раз эти &quot; пташки&quot; продали свои души сатанистам-нацистам, пусть же  в преисподней и ликуют...!
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16 час.

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