Украинский элитный батальон операторов беспилотников «Птахи Мадяра» прибыл под Купянск Харьковской области.
Женский батальон «Птахи Мадяра» прибыл в Харьковскую область
Комментарии
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Сергей Кочегаров
Очень грозное оружие... И это не спаренный максим, а сами "птички", если ножки раздвинут.
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17 час.
карла карлова
Этих гнид пленными не брать,только уничтожать везде.
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16 час.
Анфиса Иванова
Ну раз эти " пташки" продали свои души сатанистам-нацистам, пусть же в преисподней и ликуют...!
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16 час.
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