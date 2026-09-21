Mexico probes possible Aeromexico customer data breach

The Mexican government has launched a probe into a possible data breach of more than 15 million customer records allegedly linked to Aeromexico.
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