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Зрада Экспресс: итоги НАТО в Анкаре — саммит, где все перепутали всё

Зрада Экспресс: итоги НАТО в Анкаре — саммит, где все перепутали всё

Хотели показать силу Альянса, а получился корпоратив года. Трамп приехал ради Эрдогана, раскритиковал НАТО, перепутал Зеленского с Путиным, Макрон снова оказался героем мемов, а в финале европейским лидерам вручили оружие с боевыми патронами.

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