Зрада Экспресс: итоги НАТО в Анкаре — саммит, где все перепутали всё

Хотели показать силу Альянса, а получился корпоратив года. Трамп приехал ради Эрдогана, раскритиковал НАТО, перепутал Зеленского с Путиным, Макрон снова оказался героем мемов, а в финале европейским лидерам вручили оружие с боевыми патронами.