Петербургские врачи восстановили пальцы ребенку, поранившемуся в эскалаторе

Трехчасовая операция позволила восстановить пальцы четырехлетнему мальчику, рука которого попала в механизм эскалатора, 23 октября сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ).
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