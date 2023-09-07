В Петербурге задержан "ММА-блогер" Амид Гахраман Оглы Юсубов.Азербайджанец по национальности, мигрант из Грузии, родившийся 8.
«ММА-блогер» Юсубов ответит за призывы к убийствам русских
Комментарии
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лидия кошель
Посадить по жизненно.
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5 час.
ШКИПЕР
Пожизненно сидят по одному или по двое в камере, а вот на зону строгого режима лет на 15 - это в самый раз и ,чтобы никаких мусульман там не было.
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3 час.
Людмила Лиханова
Должен быть наказан по всей СТРОГОСТИ закона и надолго. Чтобы отсидка медом не казалась. Пусть там его научат Россию любить и пусть там останется навсегда. Это - ненужный материал и не должен размножаться и плодить таких же уб людков.
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2 час.
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