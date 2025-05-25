Политика как он...
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Политика как она есть

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РИА: дачникам грозит штраф до 20 тыс. рублей за мытье машины в неположенном месте

РИА: дачникам грозит штраф до 20 тыс. рублей за мытье машины в неположенном месте

Руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова в беседе с РИА Новости напомнила владельцам автомобилей об ответственности за мойку машин на землях общего пользования.

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