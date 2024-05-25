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ИА Реалист

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В Турции ужесточили контроль над ценами

В Турции ужесточили контроль над ценами

АНКАРА (ИА Реалист). Парламент Турции одобрил ужесточение ценового контроля. За необоснованное завышение цен и создание искусственного дефицита вводятся штрафы в объеме от $3 до $30 тысяч (за каждый подобный случай).

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