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Дмитрий Медведев провёл онлайн-приём граждан в Новосибирске

Дмитрий Медведев провёл онлайн-приём граждан в Новосибирске

Это первая встреча бывшего президента России с новосибирцами за несколько лет.В общественной приёмной новосибирского отделения "Единой России" председатель партии и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев провёл онлайн-приём жителей Новосибирска.

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