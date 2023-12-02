Дмитрий Медведев провёл онлайн-приём граждан в Новосибирске

Это первая встреча бывшего президента России с новосибирцами за несколько лет.В общественной приёмной новосибирского отделения "Единой России" председатель партии и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев провёл онлайн-приём жителей Новосибирска.
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