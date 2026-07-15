ВС РФ ликвидировали майора СБУ из отдела организации связи и кибербезопасности В Днепропетровской области ликвидирован майор Владислав Пис.
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ВС РФ ликвидировали майора СБУ из отдела организации связи и кибербезопасности В Днепропетровской области ликвидирован майор Владислав Пис.
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