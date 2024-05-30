Театральный критик Инна Соловьева скончалась на 97-м году жизни

Театровед, литературный и театральный критик, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Инна Соловьева скончалась в возрасте 96 лет, сообщает 29 мая пресс-служба Школы-студии МХАТ.
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