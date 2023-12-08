Четверть века на два блока: атомную станцию под Петербургом начнут отключать

В ЛАЭС намерены вывести свои первые два блока из работы. Этот процесс может занять от 20 до 25 лет. Ленинградская АЭС планирует вывести из эксплуатации первые два советских блока с реакторами РБМК-1000, как только получит разрешение на это, сообщает ТАСС.
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