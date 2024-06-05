Глава ФБР предупредил США о возможной угрозе террористической атаки

США может грозить теракт масштаба «Крокус Сити Холла» из-за ситуации на Ближнем Востоке. Такое заявление 4 июня сделал директор ФБР Кристофер Рэй на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената конгресса.
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